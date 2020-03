Het mos woekert op de heide en dat is niet best

Nog ruim een week en de maximumsnelheid op de snelweg gaat naar 100 kilometer per uur. De stikstofuitstoot móét omlaag, want de natuur lijdt. Boswachter Jos Schouten weet wat zich op en onder de heidegrond afspeelt. ‘Het is dertig seconden voor twaalf, hoog tijd om het tij te keren.’

'Mag ik je een gewetensvraag stellen? Hoe hard heb jij vanmorgen gereden op weg hiernaartoe?’, vraagt boswachter Jos Schouten. Hij zit aan tafel in de fraai verbouwde houten informatieschuur van Natuurmonumenten in het Overijsselse Haarle. Op topsnelheid rijden – 130 kilometer per uur – was vandaag niet nodig, vertelt de verslaggever. Schouten knikt inste..

En daarmee valt het s-woord. De schadelijke uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak dwarrelt al jaren via wind en regen neer op het nabij de schuur gelegen Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, een natuurgebied van zo’n 35 vierkante kilometer. En dat blijft niet zonder gevolgen, dat zullen we straks met eigen ogen gaan zien, belooft natuurbeheerder Schouten, terwijl hij op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .