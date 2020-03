‘Iets’ terugdoen, dat is diensttijd

Na wat opstartproblemen begint in maart officieel de maatschappelijke diensttijd. De projecten gaan veel verder dan een middagje bingo met senioren. Na jaren van oponthoud begint half maart officieel de maatschappelijke diensttijd (MDT). Deze biedt jongeren tussen de 14 en 27 jaar de mogelijkheid om ‘iets terug te doen voor de samenleving’.

Het levend stilleven voor de horecabeurs in de Rai. (beeld Eva Faché)

Amsterdam

‘Er gebeuren heel vieze dingen met uw pensioen.’ Feikje Visser (23) wijst een bezoeker van de Horecava op een groepje leeftijdsgenoten dat als levend stilleven poseert bij de ingang van de horecabeurs. ‘Kijk, dat is de nieuwjaarsreceptie van uw pensioenfonds, met zwarte champagne van de olie. Want uw geld wordt geïnvesteerd in fossiele energie.’

Nee, Visser hier is geen geharde milieuactivist, de actie is onderdeel van haar maatschappelijke stage.

