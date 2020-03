Lippensofa gaat naar Nieuw-Zeeland

Rotterdam

Werk van meer dan veertig surrealistische kunstenaars uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat naar Nieuw-Zeeland. Het Te Papa Tongarewa museum in Wellington gaat de 180 objecten van deze kunstenaars, waaronder de beroemde Mae West-lippensofa van Salvador Dalí, laten zien van december tot en met april. Het nationale museum van Nieuw-Zeeland trekt jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen bezoekers. Boijmans is de komende jaren dicht wegens restauratie. Uitgeleend worden verder onder meer de Venus van Milo met laden van Salvador Dalí en Verboden af te beelden van René Magritte. <