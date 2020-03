Kosten voor 100 kilometer op snelwegen veel hoger

Vanaf 16 maart geldt op alle Nederlandse snelwegen een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. De kosten van de invoering zijn volgens Rijkswaterstaat 19 miljoen euro.

Bij een fabriek in Assen worden de nieuwe verkeersborden gemaakt. (beeld anp / Vincent Jannink)

Borden aanpassen en nieuwe verkeersborden plaatsen. Er moet heel wat gebeuren voordat op alle snelwegen duidelijk is dat je niet harder dan 100 kilometer per uur mag rijden. Eerder werden de kosten van de invoering van de snelheidsmaatregel geschat op zo'n 8 miljoen euro. Maar volgens Rijkswaterstaat waren nog niet alle kosten in dit bedrag meegenomen. 'Er moet nog meer gebeuren, zoals ..

De maatregel om minder hard te rijden werd vorig jaar november genomen om de uitstoot van stikstof te verlagen. Het is een enorme klus om de maatregel in te voeren. Er zijn al nieuwe borden neergezet. Die zijn nu nog afgedekt met witte hoezen. Misschien heb je dat al wel ergens gezien.

