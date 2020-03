Acht nieuwe gevallen coronavirus

Het aantal mensen in Nederland met het coronavirus was maandag gestegen naar achttien. Er kwamen acht nieuwe besmettingen bij. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid meldt dat voortaan niet meer elke afzonderlijke besmetting gemeld wordt.

Den Haag

Een van de nieuwe coronazieken is een kleuter van vijf jaar oud. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat bijna alle nieuw besmette mensen in Noord-Italië zijn geweest, of familie zijn van eerder besmette mensen.

In de meeste Europese landen zijn er inmiddels mensen die het coronavirus hebben. In tien landen is er nog geen besmetting. Italië heeft de meeste besmette mensen: ruim 1800. Het aantal Italianen dat aan de ziekte stierf, steeg maandag fors van 34 naar 52. Na Italië kennen Duitsland (150) en Frankrijk (130) de meeste besmettingen. Twee Fransen overleden maandag aan het virus.

