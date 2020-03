Immigratiedienst stevent af op een nieuwe asielcrisis

Meer dan 20.000 asielzoekers wachten in Nederland op een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over hun verblijfsstatus. Dat aantal was alleen hoger tijdens de ‘asielcrisis’ van 2015.

Koning Willem-Alexander in gesprek met een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het noodopvang paviljoen tijdens zijn werkbezoek aan het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)