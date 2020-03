Meer brokkenpiloten op de ski’s. Aantal hulpvragen bij de ANWB kwart hoger in vergelijking met vorig jaar

De ANWB-alarmcentrale krijgt fors meer hulpvragen van brokkenpiloten op de ski’s. Eind februari lag het aantal hulpvragen dat binnenkwam bij de ANWB al een kwart hoger in vergelijking met vorig jaar. Sinds december 2019 tot eind februari riepen ruim 1500 Nederlanders de hulp in van de ANWB nadat ze gewond waren geraakt bij het skiën. In dezelfde periode een jaar eerder, lag dat aantal op 1200.

2013-02-16 12:21:33 LECH - Skiers in een skilift in Lech. Tirol is voor veel Nederlanders een favoriete wintersportbestemming. ANP ROBIN UTRECHT (beeld anp / Robin Utrecht)