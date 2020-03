Corona-update: in Nederland nu 10 gevallen, Beatrix Ziekenhuis en Nike-hoofdkantoor dicht

Het Europese hoofdkantoor van sportmerk Nike in Hilversum is vandaag en morgen gesloten. Nadat een medewerker positief getest werd op het coronavirus, wil de directie het gebouw laten ontsmetten voordat er weer mensen in mogen.

Het aantal Nederlandse coronagevallen is opgelopen naar tien. Nieuwe gevallen werden gemeld uit Dalen (bij Coevorden, Drenthe), Nieuwendijk (Brabant) en uit de omgeving van Tilburg. Zowel de patiënt uit Tilburg als die uit Dalen zijn naar het Tilburgse carnaval geweest. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) is het mog..

Het Beatrixziekenhuis is gesloten, omdat de patiënt die daar werd aangetroffen (en die nu in een ziekenhuis in Rotterdam ligt), er eerder deze maand ook al opgenomen was, met andere klachten. Het ziekenhuis moet nu eerst in kaart brengen wat de risico’s voor het ziekenhuis zijn, aldus het RIVM.

