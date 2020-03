'Zwarte fraudelijst' fiscus strijdig met privacywet

Den Haag

Het gaat om de Fraude Signalering Voorziening (FSV), die in totaal zo'n 180.000 burgers heeft geregistreerd. Een recente privacytoets bewees dat veel te veel ambtenaren toegang tot de lijst hadden. Ook op de manier waarop de data werden verzameld hebben onderzoekers veel kritiek.

De Belastingdienst is begin vorig jaar al aan de slag gegaan met bevindingen uit het conceptrapport. Zo is onder meer het aantal ambtenaren die toegang hadden tot de FSV verlaagd van 5000 naar 1000. Hiervoor is het systeem even uit de lucht geweest. Nadat de journalisten vragen hadden gesteld over het systeem en de uitkomsten van de privacytoets, is het conceptrapport voorgelegd aan een speciale privacyambtenaar. Vervolgens is besloten het systeem stop te zetten tot alle aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen.

Er is een hoop mis met de FSV, blijkt uit het rapport. Zo wordt er nauwelijks onderscheid gemaakt tussen het type signalen dat burgers mogelijk fraude hebben gepleegd. Een verzoek om meer informatie weegt net zo zwaar als een 'vage klikmelding' of een concrete aanwijzing, zoals een valse factuur. Dit leidt mogelijk zelfs tot een 'zwarte lijst'-effect, aldus de onderzoekers.

Daarnaast is het systeem een vergaarbak van data geworden. 'Dit heeft tot gevolg dat er een incompleet, onjuist en/of gedateerd beeld van betrokkenen ontstaat in de verwerking van gegevens, ook buiten FSV', schrijven de onderzoekers. <