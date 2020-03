‘De aanhouder wint. Dat zijn wij’

Amsterdam

Na een paar minuten aanbellen, op de deur kloppen en op het raam tikken, beweegt er eindelijk iets. Een slaperige toerist doet de voordeur van een monumentaal pand open. ‘Hello, we are from the municipality of Amsterdam. May we come in?’, vraagt toezichthouder Jan. De gordijnen gaan open, achter de vitrage beweegt een flanellen pyjamabroek. Terwijl de toeristen..

In alle vroegte van deur tot deur: dit is de frontlinie van de strijd die de gemeente Amsterdam al zo’n vijf jaar voert tegen illegale vakantieverhuur. De komst van ontwrichtende verhuurplatforms als Airbnb, Wimdu en Booking.com stelt beleidsmakers al jaren voor de ene uitdaging na de andere, op Europees, landelijk en gemeentelijk niveau.

