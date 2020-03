Ziekenhuis Iran in brand om corona

Teheran

Bewoners van de Iraanse stad Bandar Abbas hebben een ziekenhuis in brand gestoken omdat ze dachten dat daar patiënten met het coronavirus waren opgenomen. Geruchten deden de ronde dat de zieken uit een andere stad naar de kliniek waren overgebracht om in quarantaine geplaatst te worden. Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis zijn dat leugens, meldt nieuwszender al-Arabiya. Het aantal doden in Iran door het virus zou volgens de BBC gestegen zijn tot 210. De omroep baseert zich op ziekenhuisbronnen. De autoriteiten houden het op 43. <