Hulst

In het Zeeuwse Hulst is een Belgische buschauffeur vrijdagavond neergestoken door een jongen die hij filmde omdat hij in de bus problemen had veroorzaakt. Dankzij een signalement en het beschikbare beeldmateriaal is de politie de verdachte op het spoor. De chauffeur is naar het ziekenhuis vervoerd. <