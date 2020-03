Bommen op het Bezuidenhout

Een poging om lanceerinstallaties van V2-raketten te vernietigen, liep uit op het bombardement van een Haagse stadswijk. D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 40: het bombardement op het Bezuidenhout.

Bastiaan Sjerp was een Nederlandse vliegenier in dienst van de Royal Air Force, de Engelse luchtmacht. Sinds 21 februari 1945 diende hij bij het 226 Squadron RAF, gestationeerd in Vitry-en-Artois in Noord-Frankrijk. Het squadron van Bastiaan Sjerp ondersteunde de geallieerde opmars door het bombarderen van bruggen en spoorwegen en het beschieten van Duitse legertransporten..

De V van V-raket stond voor Vergeltungswaffen, vergeldingswapen. Met het wapen wilde Hitler de geallieerde opmars richting Duitsland vergelden en tot staan brengen. Hitler had er veel vertrouwen in. Als zijn generaals de moed lieten zakken, beloofde Hitler dat ‘het beslissende wapen’ van de oorlog bijna gereed was. Van het ‘beslissende wapen’ waren er twee soort..

