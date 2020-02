Te veel lood in leiding

17 Amsterdamse scholen

Bij zeventien Amsterdamse scholen en honderden woningen in de stad is een verhoogde concentratie lood in het water aangetroffen, schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen) aan de gemeenteraad. Concentraties van meer dan 5 microgram lood per liter water wijzen op loden leidingen die vervangen moeten worden. <

Drie man aangehouden in drugsonderzoek

De politie heeft maandag drie mannen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel en witwassen van crimineel geld. Bij huiszoekingen op 25 plaatsen werden dezelfde dag vervolgens onder meer ruim 200.000 euro aan contanten en een vuurwapen aangetroffen. De aangehouden mannen zijn twee Hagenaren en een man uit Maren-Kessel (Brabant). <

