Agenten metPTSS ‘juridisch tegengewerkt’

Amsterdam

Dat zeggen advocaten, vakbondsleden en deskundigen tegen de Volkskrant. Ze hebben scherpe kritiek op vertrekkend korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie, die volgens hen deze procedures nog trager heeft laten worden.

Het afgelopen jaar kreeg de Nationale Politie driemaal een gevoelige tik op de vingers van de hoogste rechter in schadevergoedingszaken rondom PTSS. In alle drie de gevallen oordeelde de rechter dat de politie de zorgplicht had geschonden bij agenten met PTSS en dat de korpschef jarenlang ten onrechte had geweigerd aansprakelijkheid te erkennen. Uit de uitspraken blijkt dat politiemensen soms r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .