woensdag 4 maart 2020

14.30 uur Plenaire zaal

Een aantal weken geleden bleek dat inspectierapporten van het ministerie van Justitie en Veiligheid achteraf zijn aangepast, mogelijk onder druk van topambtenaren en de geïnspecteerde instanties. Kamerleden voelen minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid erover aan de tand.

donderdag 5 maart 2020

10.00 uur Suze Groenewegzaal

Een debat met minister Bruno Bruins voor Medische Zorg over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De Tweede Kamer was afgelopen week met reces, en over het beruchte Covid-19 – zoals het virus officieel heet – is nog geen debat gevoerd. Vóór het reces wilde Forum voor Democratie al over het virus debatteren, maar daarvoor was geen meerderheid van partijen. Nu is die..

