Veenendaal gekozen tot beste fietsstad

Utrecht

Veenendaal is gekozen tot Nederlands beste fietsstad van 2020. In en rond de plaats bij de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei 'is het lekker en ontspannen fietsen'. 'De fietspaden zijn breed, fietsers voelen zich veilig en parkeerplekken zijn goed geregeld', aldus directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond. Enschede won de prijs voor beste grote fietsgemeente, Winterswijk die voor beste kleine. De bond maakte de naam van de winnende gemeenten bekend op de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. 'Veenendaal is een fietsstad bij uitstek', zei wethouder Engbert Stroobosscher. <