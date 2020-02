Rotterdam

Een vliegtuig met aan boord zeven gewonde wintersporters is vrijdag om 14.15 uur geland op Rotterdam The Hague Airport. Het is de eerste en enige gipsvlucht van dit winterseizoen. Het toestel met gewonde skiërs en snowboarders kwam uit Innsbruck in Oostenrijk. Wintersporters die in een skigebied gewond raken, komen tegenwoordig steeds vaker met de bus, auto of trein terug naar Nederland of met een reguliere lijnvlucht. Tot 2017 waren er elk jaar gipsvluchten. <