Verzekeren voor fysiotherapie steeds moeilijker

De toegankelijkheid van fysiotherapie is in gevaar, zeggen fysio’s en patiënten.

‘Je betaalt steeds meer aan de zorgverzekeraar en krijgt steeds minder.’

Hoorn

Twintig jaar lang zat Marijo de Graaf (67) bij Visser Fysiotherapie in Hoorn, een praktijk pal bij haar om de hoek. Ze lijdt aan polyneuropathie (een aandoening aan de zenuwen) en heeft chronische pijnklachten in haar rug. Ook mist ze in één knie een kruisband en een binnenmeniscus. De aanpak van de fysiotherapeut beviel uitstekend: een combinatie van stevige massages en het op zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .