Wie is Elon Musk, de man achter technologische ‘wonderprojecten’ als de elektrische auto Tesla, ruimtevaartbedrijf SpaceX en zonnepanelenonderneming SolarRoof? Eén ding hebben zijn avonturen gemeen: ze lijken bij aanvang totaal onhaalbaar, schrijft Elsevier Weekblad in een portret van de ‘Leonardo da Vinci van de 21e eeuw’, ook wel..

niet te snel voor de klas

De meeste zij-instromers in het onderwijs zijn gelukkig in hun werk. Toch bleef het docentschap trekken. Door het lerarentekort zien ze hun kans schoon, schrijft CGMV Magazine in een themanummer over zij-instromers. Het is zaak je van tevoren goed te oriënteren, zegt Dick Bos, ontwikkelaar zij-instroom basisonderwijs bij Hogeschool Windesheim. ‘Zij-in..

