Kees van der Staaij voor de vierde keer SGP-lijsttrekker

Kees van der Staaij wordt voor de SGP opnieuw lijsttrekker. Het is de vierde keer dat Van der Staaij de SGP-lijst aanvoert. In 2010 werd hij voor het eerst lijsttrekker nadat Bas van der Vlies afscheid nam.

Den Haag

Waarnemend partijvoorzitter Maarten van Leeuwen zegt dat Van der Staaij er de afgelopen tien jaar in is geslaagd de SGP een ‘duidelijk gezicht te geven’. Het SGP-bestuur waardeert het dat Van der Staaij ook mensen buiten de ‘traditionele achterban aanspreekt’. In de Tweede Kamer heeft hij ‘door zijn ervaring en kennis gezag verworven’, zegt Van Leeuwen.

Van der Staaij is de nestor van de Tweede Kamer. Hij maakt sinds 1998 deel uit van het parlement. Op 16 mei moet de SGP-achterban zich uitspreken over de voordracht van het bestuur. Van der Staaij zegt in reactie op de voordracht van het partijbestuur blij te zijn met het vertrouwen dat in hem wordt gesteld. ‘In een kleine fractie komt er op ieder van de Kamerleden veel werk af. Ik prijs me ..

