Eén patiëntis nog geen uitbraak

‘Ons hele systeem is erop gericht om een uitbraak te voorkomen’, zegt het RIVM, bij monde van een woordvoerder. Er zijn volop voorbeelden van ziekten waarbij dat ook is gelukt. Zo nam het Leidse LUMC in november een patiënt op die het dodelijke lassavirus had meegebracht uit Sierra Leone. En het Westeinde-ziekenhuis in Den Haag behandelde al diverse pati&e..

Pas als het aantal patiënten de pan uit rijst, kan het RIVM in samenspraak met de minister besluiten de handdoek in de ring te gooien. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2009, toen de Mexicaanse griep Nederland bereikte. ‘Aanvankelijk probeerden we het in de kiem te smoren door nieuwe gevallen te isoleren. Maar op een gegeven moment bleek dat de rek eruit was’, ..

