Waterstof uit Groningen voor industriële grootverbruikers

Groningen

De hoeveelheid energie die met het project NortH2 (H 2 is de chemische aanduiding van waterstofgas) gemoeid is, tart het voorstellingsvermogen. In 2030 zou het al kunnen gaan om 4 gigawatt aan elektrisch vermogen. Dat is evenveel als alle Nederlandse windmolens ter land en ter zee bij elkaar op dit moment produceren. In 2040 gaat het om 10 gigawatt, meer dan tweemaal het vermogen van ..

Maar voor hen is de waterstof niet bedoeld; die is voor de Nederlandse en Duitse industrie. Shell zelf is een grote verbruiker van waterstof, net als alle raffinaderijen. Ook Akzo Nobel is een grootgebruiker. In 2040 kan NortH2 800 duizend ton waterstof per jaar opleveren: ongeveer twee derde van alle waterstof die de industrie op dit moment nodig heeft. Daarmee zou in totaal 7 miljoen ton aan ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .