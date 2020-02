Beurzen opnieuw diep in het rood

Amsterdam

Aalberts was de grootste verliezer in de hoofdindex. De industrieel toeleverancier verloor 10 procent na tegenvallende resultaten. Betaalbedrijf Adyen opende ook de boeken en leverde 0,2 procent in. IMCD steeg als enige (1,3 procent). De chemicaliëndistributeur boekte vorig jaar meer omzet en winst door overnames.

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM bij de grootste dalers, met een verlies van 7,2 procent. Elders in Europa moesten ook concurrenten als Easyjet (min 7,7 procent), Ryanair (min 2,3 procent) en Lufthansa (min 6,1 procent) het ontgelden. Beursintermediair Flow Traders profiteerde van de onrust op de beurzen en was de grootste stijger in de MidKap, met een plus van 1,1 procent.