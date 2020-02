Biermerk Corona slachtoffer van gelijknamig virus

Amersfoort

Het aandeel van AB Inbev, de grootste bierbrouwer ter wereld, daalde donderdag met 11 procent op de beurs in Brussel. Het bedrijf produceert diverse biermerken, waaronder het van oorsprong Mexicaanse bier Corona. Sinds de uitbraak van het gelijknamige virus, dat mensen wereldwijd in zijn greep houdt, heeft de brouwerij aanzienlijk minder drank weten te verkopen.

Op de Chinese markt – de geboortegrond van het beruchte virus – ging daardoor in de eerste twee maanden van dit jaar 170 miljoen dollar verloren, meldde AB InBev woensdag. ‘Het nachtleven in China ligt bijna helemaal plat en ook in restaurants vinden steeds minder activiteiten plaats’, aldus het bedrijf in een reactie. De vraag naar bier om thuis op te drinken zou evenee..

