De gemiddelde wachttijd voor het eerste consult in het ziekenhuis is in 2019 met 8 procent gestegen naar 4,3 weken. Dat meldt het blad Zorgvisie, dat onderzoek deed met zorgdatabedrijf Mediquest. Vergeleken met 2018 stegen de wachttijden bij 68 ziekenhuislocaties, bij 28 daalden ze en bij vier bleven ze gelijk. De langste wachttijden waren vorig jaar in Leidschendam, Den Haag en Tilburg. <