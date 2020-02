Syriëgangster verdachte bedreiging

Rotterdam

Een vorig jaar teruggekeerde Syriëgangster die wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie, zou onder anderen columniste Ebru Umar ernstig hebben bedreigd op sociale media. Dat zei de aanklager donderdag voor de rechtbank in Rotterdam waar de eerste niet-inhoudelijke behandeling plaatsvond in de rechtszaak tegen verdachte Xaviera S. (26) uit Apeldoorn. De verdenking staat nog niet op de aanklacht. Het OM wil eerst meer onderzoek naar de computer en gegevensdragers van S. Volgens haar advocate beschikte S. niet altijd zelf over haar Facebookaccount, zodat mogelijk anderen de bedreigingen hebben geuit. <