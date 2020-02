Baudet en VPRO vrijdag voor rechter

Lelystad

Het kort geding dat Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet heeft aangespannen tegen de VPRO, dient volgende week vrijdag in Lelystad. Baudet eist rectificatie voor uitspraken over hem in het tv-programma Buitenhof. Volgens debuterend presentatrice Natalie Righton zou Baudet hebben gezegd 'dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten'. Forum vindt dat het onacceptabel is dat Buitenhof 'verzonnen citaten' toeschrijft aan Baudet en die woorden vervolgens goedpraat door ze een 'parafrase' te noemen. <