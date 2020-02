Wanneer jetachtig wordt«

Ik ben recent tachtig geworden. In Oudtestamentische tijden hoorde je dan bij de ‘zeer sterken’, dus een mijlpaal is het wel. Ik ben nu twee keer zo oud als de leeftijd waarop mijn vader overleed. Twee van mijn jongere broers stierven al. Onlangs zag ik binnen korte tijd drie rouwadvertenties van vrienden uit mijn Scheveningse jeugd. En in de kerk hoor ik bij de categorie die ‘bejaard’ wordt genoemd, naar men zegt tot niet veel meer in staat dan bidden.

O ja, ik herinner me Konrad Adenauer. Hij was tot zijn 87e Duits bondskanselier. Koningin Elizabeth is 94 jaar, paus Franciscus 84, filmster Anthony Hopkins 82. Maar toch. Ik besef dat ik onze jongste kleinkinderen niet zal zien trouwen. En ik zal nooit weten of de Parijse klimaatdoelstelling voor 2050 van 95 procent minder CO2-uitstoot wordt gehaald.





Iemand die oud wordt, kijkt terug. Daar is volgens mij niks mis mee. Als je tenminste niet volstaat met nostalgie of wroeging over hoe vaak je je doel miste. De hoofdstukken uit je leven kan je niet meer veranderen. Maar bij het doorbladeren ervan kun je er wel aan worden herinnerd dat jouw boek onderdeel is van een veel groter verhaal. In dat grotere verhaal word je verteld hoe God er in je vo..

