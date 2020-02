Eerste coronabesmetting in Nederland. Een man die onlangs in Lombardije was, is opgenomen in Tilburgs ziekenhuis

Den Haag

In Nederland is voor het eerst bij iemand besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man die ligt in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Dat hebben gezondheidsinstituut RIVM en de bewindsman bekendgemaakt. Bruins meldde het nieuws op televisie, precies tijdens een speciale uitzending over het nieuwe virus. Hij kreeg een briefje met de mededeling aangereikt.

