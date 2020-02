Met coronavirus besmet echtpaar krijgt verwijten op social media

Op Duitse social media maken mensen verwijten aan het met het coronavirus besmette echtpaar uit Gangelt, vlak over de Nederlandse grens bij Schinveld. Hun wordt verweten dat ze mee hebben gedaan aan een carnavalsviering in hun gemeente op 15 februari. Bestuurder Stephan Pusch van de regio Heinsberg roept mensen in een donderdag verspreide videoboodschap op te stoppen met dit soort verwijten en liever medegevoel te tonen.

Bij de carnavalsviering waren enkele honderden mensen aanwezig. Vijf mensen die daarbij waren blijken besmet met het virus, een zesde zou het mogelijk ook onder de leden hebben. Onder de aanwezigen was de 47-jarige man uit Gangelt, het eerste besmettingsgeval in de regio. Ook zijn 46-jarige vrouw bleek besmet.

"Tot enkele dagen geleden was het coronavirus nog heel erg ver weg, in de waarste zin van het woord", zegt Pusch. "De ziekte verloopt zo dat men eerst een verkoudheidsverschijnsel heeft. Wie van ons zou weg zijn gebleven bij carnavalsbijeenkomsten omdat hij wat verkouden is?! Dit had ieder van ons kunnen treffen!"

Hij roept mensen op solidair te zijn met de zieken en wenst hen snelle beterschap toe.