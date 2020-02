NS treft voorbereidingen voor uitbraak coronavirus in Nederland

De Nederlandse Spoorwegen (NS) bereiden zich met andere ov-bedrijven gezamenlijk voor op de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland. De spoorvervoerder wilde niet speculeren of treinen worden stopgezet als de eerste besmetting in eigen land een feit is.

"We denken na over hoe we onze reizigers op de hoogte kunnen houden en welke adviezen we hun geven", zei NS-bestuurslid Marjan Rintel tijdens een persconferentie in Rotterdam Centraal. "We baseren ons op de informatie van het RIVM. Voor nu zeggen we alleen tegen onze reizigers dat ze goed hun handen moeten wassen en in hun elleboog moeten hoesten of niezen."

Topman Roger van Boxtel noemt te snel handelen uit angst voor het coronavirus "paniekvoetbal". "We moeten niet in paniek raken en we willen goed en rustig de autoriteiten volgen." Ook zei van Boxtel dat we "niet moeten doen alsof heel Nederland straks op z'n kop staat".