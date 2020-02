Horrorziekte of stevig griepje?

Maar met wat voor indringer hebben we nu precies te maken? Een praktische gids.

Amsterdam

Wat houdt de ziekte precies in?

De aandoening ‘covid-19’, zoals de coronavirusziekte officieel heet, is voor de meeste mensen niet of nauwelijks te onderscheiden van het geheel aan zware verkoudheden en griepjes dat we gemakshalve ‘de griep’ noemen. De incubatietijd is een dag of vijf, al zijn er goede aanwijzingen dat het ook langer kan duren voor de ziekte zich openbaart.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .