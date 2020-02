Eis: twintig jaar voor doodslag op gezin

Het Openbaar Ministerie heeft voor het gerechtshof in Leeuwarden twintig jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Glimmen. Hij wordt ervan verdacht in 2017 zijn 23-jarige vriendin en haar zesjarige dochtertje in Haren (Groningen) om het leven te hebben gebracht. De rechtbank in Groningen veroordeelde de man eerder tot twintig jaar cel voor tweemaal doodslag, waarna de verdachte in hoger..

