Broekers bekijkt aanpak opvang migranten

Ankara

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) was woensdag in Turkije om te kijken hoe het staat met de opvang van vluchtelingen. Het gaat vooral om mensen die de oorlog in buurland Syrië ontvluchtten. Haar werkbezoek begon in Istanbul en zij zet dat bezoek vandaag voort. Ze buigt zich over het programma dat bedoeld is om migranten elders te huisvesten. Dat vloeit voort uit afspraken tussen de Turken en de Europese Unie. Vandaag spreekt zij met wetenschappers en afgevaardigden van niet-regeringsorganisaties (ngo's). <