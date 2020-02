Bestuurder AEB weg na een conflict

Amsterdam

De vorige week bij de Amsterdamse afvalverbrander AEB opgestapte interim-bestuurder Koos de Vink had een conflict met de gemeente over zijn rol bij het bedrijf. De Vink mocht van het Amsterdamse stadsbestuur niet zelf een bod doen op het bedrijf, dat te koop staat. Dat meldt NRC op basis van een vertrouwelijke brief van De Vink aan verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt. De krant beschikt over die brief. De gemeente Amsterdam liet in een reactie weten dat de positie van zowel statutair directeur als koper 'niet samengaat in een breed en transparant verkoopproces'. <