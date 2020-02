Hier rijden straks race-auto's

Zo ongeveer alles wat de Formule 1 in Zandvoort raakt, ligt onder een vergrootglas.Dat bewijst de ophef over het strandtransport weer eens. Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad vindt het geen probleem dat drie Formule 1-teams in mei over het strand naar het circuit rijden. 'Die zeehonden merken dat echt niet.'

Zandvoort

Formule 1-teams mogen in mei afsteken door een beschermd natuurgebied om het circuit in Zandvoort te kunnen bereiken. Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad stemde dinsdagavond tegen een voorstel van onder meer GroenLinks, dat coureurs en personeel juist van het strand weg had willen houden.

'Als vervoer via de weg of lucht niet kan, is vervoer over het strand toegestaan.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .