Weinstein kon zijn gang gaan omdat hij onaantastbaar was in de filmwereld, en omdat hij groot werd in de libertijnse jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw waarin alles moest kunnen. Het is dezelfde cultuur waarin Donald Trump zijn kleedkamerpraat ventileerde, en Jeffrey Epstein tientallen jonge meisjes exploiteerde. De prooi van deze miljonairs waren diegenen met m..

De veroordeling van Weinstein is een ondubbelzinnige afwijzing van die cultuur. Weinstein zal de boeken ingaan als een delinquent, maar zijn zaak zou een keerpunt moeten betekenen in de systematische vernedering en intimidatie van vrouwen. In Hollywood, maar ook op straat, op kantoor en elders.

