De koeien van familie Deinum geven minder melk, maar zijn gezonder ‘omdat onze weilanden vol kruiden staan’

Het jaarcongres Landbouw zonder Chemie, vandaag in Berkel en Rodenrijs, is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over boeren zonder chemische middelen. Welmoed Deinum (26) is een van de sprekers. De tachtig koeien van de familie Deinum geven minder melk maar zijn gezonder dan andere koeien, ‘omdat onze weilanden vol kruiden staan.’