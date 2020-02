Ga bij een vermoeden van corona niet meteen naar de huisarts. ‘Dan zou je de hele wachtkamer kunnen besmetten’

Dat zegt de woordvoerder van het genootschap, Jako Burgers, huisarts in Gorinchem. Wat mensen volgens hem vooral niet moeten doen, is meteen naar de dokter snellen.

Dat is om twee redenen geen goed idee, meldt hij. Mocht je het virus dragen, dan zou je de hele wachtkamer kunnen besmetten en juist daar zitten ook nog eens vaker kwetsbare mensen, voor wie het virus gevaarlijker is. Daarbij zou door alle onnodige bezoeken de zorg ook “verstopt” kunnen raken, aldus Burgers. De kans op dat laatste lijkt hem nu ook weer niet zo groot, omdat veel huisartsen geen inloopspreekuur meer hebben en patiënten eerst een afspraak moeten maken, waarbij de assistent(e) al vragen stelt.

Belangrijke vraag is of iemand in een gebied met veel coronabesmettingen is geweest of een persoon heeft ontmoet met de daardoor veroorzaakte ziekte. Tegelijk moeten zich de verschijnselen koorts en hoesten en of kortademigheid voordoen.

Burgers heeft in zijn praktijk overigens tot nog toe nog maar één iemand gehad die (ten onrechte) vreesde het slachtoffer te zijn van het nieuwe coronavirus. Het door hem aanbevolen Thuisarts.nl werd acht jaar geleden door het genootschap in het leven geroepen en verwerkt inmiddels circa 150.000 hits per dag van mensen die op zoek zijn naar ziekten en symptomen.