De Bilt

Een 47-jarige Duitse man met het coronavirus was vorige week in de provincie Limburg. De man was toen hij in Nederland was niet ziek, heeft het RIVM bekend gemaakt. De noodzaak om de contacten van deze man in Nederland na te lopen is vervallen. De Duitse man was in het weekend van 8 op 9 februari in Limburg. Dat was ruim een week voordat hij ziek werd, meldt het RIVM.

Het RIVM spreekt op sociale media tegen dat er in Nederland een geval van corona is ontdekt.

