Bruggen op A44 deels afgesloten voor vrachtverkeer

Den Haag

Drie bruggen en een viaduct op de A44, een snelweg van 28 kilometer lang tussen Leimuiden en Den Haag, zijn er slecht aan toe. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft beperkingen opgelegd aan het vrachtverkeer. Bussen en vrachtwagens mogen alleen op de rechterrijstrook over deze bruggen en het spoorviaduct rijden. Daarmee wordt voorkomen dat ..

De vier kunstwerken op de A44 zijn bij de Lisserweg, Hoofdvaart, Kaagbruggen en het Spoorviaduct. Volgens de minister zijn deze ‘kunstwerken toe aan ‘vervanging of renovatie’. In de planning van Rijkswaterstaat is het onderhoud aan deze bruggen pas aan de beurt in 2025. tot die tijd zullen de verkeersbeperkingen op de A44 van kracht blijven. <

