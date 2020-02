Nederlanders moeten meer groente gebruiken bij hun ontbijt

Amsterdam

Dat advies staat in een rapport van het economisch onderzoeksbureau van ABN AMRO. Weliswaar stijgt de groenteconsumptie in Nederland een beetje, maar de gemiddelde Nederlander komt lang niet toe aan het advies om per dag 250 gram groente te nuttigen. Nu zit de Nederlander daar met 131 gram per dag nog ver onder.

Het kan helpen de richtlijn van het Voedingscentrum te halen wanneer Nederlanders, net als bij buurlanden, meer groente tot zich nemen bij het ontbijt en de lunch. De onderzoekers van de bank spreken over ‘gemaksgroentes’. ‘Het blijft belangrijk om consumenten gemak, inspiratie, variatie en smaak te bieden en hen te helpen groentes in meerdere maaltijden op de dag in te passen’, zegt onderzo..

