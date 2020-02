Duitse man met coronavirus was in Limburg

Een 47-jarige Duitse man met het coronavirus was vorige week in de provincie Limburg. Dat heeft het RIVM bekend gemaakt. De GGD in Limburg heeft een contactonderzoek gestart. De GGD gaat na met wie de man in contact is geweest. Er is niet bekend waar de man in Limburg is geweest. Het RIVM spreekt geruchten op sociale media tegen dat er in Nederland een geval van corona is ontdekt.