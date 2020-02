'Maak scholen rolstoelvriendelijker'

De overheid moet regels opstellen om schoolgebouwen beter toegankelijk te maken voor leerlingen met een handicap. Dat adviseert het College voor de Rechten van de Mens aan de ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Aanleiding is de klacht van een ouderpaar met een dochter op het Michaël College in Breda. Hun dochter zit in een rolstoel en kon de toegangsdeur tot het gebouw niet zelfstandig openen. De ouders vroegen in 2017 om een aanpassing, maar pas in 2019 realiseerde de school een elektrische bediening van de centrale toegangsdeur.