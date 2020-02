Opvang asielzoekers in de Friezenhal in Leeuwarden

Leeuwarden

Het gaat om tijdelijke opvang voor nieuwe asielzoekers die nu een eerste aanvraag indienen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens doorstromen naar reguliere opvang. De extra opvang is nodig omdat de instroom van asielzoekers hoger is dan beraamd en omdat de afhandeling van een deel van de asielverzoeken langer duurt dan de vastgestelde termijn. Ook zorgt de krapte op de woningmarkt voor vertraging in de afhandeling van asieldossiers.

De opvang gaat open op 18 maart en sluit uiterlijk weer 1 oktober dit jaar, of zo veel eerder als mogelijk. Het COA en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden geven op 3 maart tekst en uitleg aan inwoners van Leeuwarden bij een informatiebijeenkomst in het Westcord WTC Hotel Leeuwarden. <