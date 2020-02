Diesels in allerlei machines blijken grote vervuilers

Verbrandingsmotoren in duizenden machines als shovels, generatoren en waterpompen op de bouw vervuilen de lucht veel meer dan gedacht. Hoewel voor dit type motoren – vaak diesels – sinds kort strengere Europese normen gelden, worden de uitstootlimieten in de praktijk geregeld fors overschreden. Vooral omwonenden van bouwplaatsen lopen gezondheidsrisico’s, zeggen experts.

Amsterdam

Doordat roetfilters en systemen voor het verwijderen van schadelijke stikstofoxiden (NO x ) lange tijd niet verplicht waren en deze machines vaak zeer lang meegaan, leveren ze een grote bijdrage aan de luchtvervuiling. ‘Als je een jaar lang naast een bouwplaats woont en je kunt de machines ruiken, kun je zeker zijn dat de luchtkwaliteit er de Europese norm niet h..

bouwplaatsen

De vervuiling is bovendien niet goed zichtbaar in de cijfers voor luchtkwaliteit. Laboratoriumtests en modellen die de concentraties stikstofoxiden in de lucht vaststellen, vormen een probleem, aldus Ligterink. Deze houden weliswaar rekening met bevolkingsdichtheid (hoe meer mensen, hoe meer veronderstelde vervuiling), maar kijken niet naar lokale uitstootpieken, zoals op bouwplaat..

