Senioren kijken meer sport op tv

Nederlanders van 65 jaar en ouder keken in 2018 meer sport op televisie dan in 2010. De toename is een uur per week. Dat blijkt uit een analyse van het Mulier Instituut op basis van diverse kijkonderzoeken. Het aandeel van sport in de totale kijktijd onder ouderen nam ook toe, van 15 naar 18 procent.

Utrecht

Een vergelijking in tijd kan volgens het onderzoeksinstituut het beste worden gemaakt met vier of acht jaar ervoor. Grote sportevenementen als de Olympische Spelen en een WK of EK voetbal vinden namelijk om de vier jaar plaats. In het meest recente vergelijkingsjaar (2018) werden Olympische Winterspelen gehouden, maar ontbrak het Nederlands voetbalelftal op het Wereldkampioenschap.

Toch werd in dat jaar dus meer sport gekeken dan in 2010, toen Oranje op het WK in Zuid-Afrika de finale bereikte. Een mogelijke verklaring voor de toename is het ruimere aanbod van sportzenders en sportprogramma’s.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .