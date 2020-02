Autoracer 'VeeKay' zoekt heldenstatus in Amerikaanse IndyCar

HOOFDDORP (ANP) - Rinus van Kalmthout begint aan een bijzonder raceavontuur. Hij maakt als 19-jarige zijn debuut in de IndyCar, de raceklasse die in de Verenigde Staten de Formule 1 overklast. ‘Ik denk dat mijn toekomst in Amerika ligt. Ik krijg nu de kans bij het team van Ed Carpenter en dat is echt supergaaf’, zegt de Hoofddorper met de racenaam Rinus VeeKay.

Zijn grote doel in zijn debuutjaar is een van de zeventien races winnen. ‘Ik denk zeker dat dat mogelijk is. Ik heb inmiddels zeven keer getest, dus ben al aardig gewend aan de auto. Ik sta er goed voor. Het droomdoel is natuurlijk de Indy 500 winnen. Mijn grote held en voorbeeld is ook Arie Luyendyk, die de race op de beroemde oval van Indianapolis twee keer won.’

Max Verstappen is een andere held van 'VeeKay', al schelen de coureurs maar drie jaar in leeftijd. ‘Wat hij presteert in de Formule 1 is prachtig. Ik ken hem uit het karten, hoewel hij in een hogere klasse uitkwam. Zelf ben ik niet zo bezig met de Formule 1. Ik geniet enorm van alles wat ik nu meemaak in Amerika.’

Van Kalmthout raakte ook via het karten beland in de Verenigde Staten. In 2015 werd hij gescout tijdens een race in Las Vegas en van het een kwam het ander. In 2017 reed de geboren Hoofddorper in een opstapklasse voor de IndyCars en in 2018 vergaarde hij al roem met zeven overwinningen en de eindzege in de Pro Mazda Series. ‘In Amerika is het zo dat je een groot geldbedrag krijgt als je de kampioen bent, vandaar dat ik toen met een mooi budget kon overstappen naar de Indy Lights.’

In die voorkamer van de IndyCar maakte VeeKay in 2019 veel indruk met zeven polepositions en zes overwinningen. Hij begint dus met het nodige aanzien op 15 maart aan de openingsrace van de Amerikaanse topklasse in St. Petersburg. ‘In de IndyCar zijn de auto's redelijk gelijkwaardig. Ze komen van dezelfde fabrikant, al zijn er wel twee motorleveranciers. Ik rijd met een motor van Chevrolet. Teams hebben wel veel vrijheid om aanpassingen te doen, bijvoorbeeld in schokdempers. Maar het komt wel echt aan op racen en dat vind ik wel heel gaaf aan deze klasse’, zegt Van Kalmthout.

De topsnelheid ligt hoog. ‘Op de ovals haal je 390 kilometer per uur en dit jaar krijgen we er nog 45 pk bij, dus waarschijnlijk gaan we voorbij de 400 kilometer per uur’, weet Van Kalmthout, die zich niet laat afschrikken door een zwaar ongeval zoals vorige week in Daytona, dat coureur Ryan Newman wonderbaarlijk overleefde. ‘Angst ken ik niet, ik geniet vooral enorm van het racen en ik ben van mening dat je je eigen veiligheid zelf in de hand hebt.’

DEN BOSCH (ANP) - Een 56-jarige man die dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch is veroordeeld tot zes jaar cel wegens zeker vijftig gevallen van oplichting, kan zijn misdaad niet verdoezelen. Het hof gaat de uitspraak met zijn naam publiceren, in een poging te voorkomen dat hij nog meer slachtoffers maakt.

De man bood, vaak met een andere verdachte, tussen 2013 en 2016 bouwmaterialen aan via onder meer Marktplaats. De koper moest steeds een voorschot betalen, maar de producten werden nooit geleverd. Al met al lichtte hij voor ruim 120.000 euro mensen in Nederland en België op. Dat geld moet hij terugbetalen.

Het hof wrijft het de man aan dat hij kwetsbare mensen oplichtte. Een van de slachtoffers was zijn eigen zoon. "De verdachte heeft zo ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat een kind in zijn ouder mag stellen", vindt het gerechtshof.

Omdat hij al eerder voor oplichting is veroordeeld, wil het hof de samenleving voor de man waarschuwen. Normaliter wordt een vonnis voor publicatie geanonimiseerd, maar dat gebeurt dit keer niet.

De andere verdachte is eerder door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook hij ging in beroep, maar die zaak loopt nog.

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 3e alinea

ZWOLLE (ANP) - Drie mannen zijn veroordeeld tot zes jaar cel voor het plegen van een overval op een 82-jarige vrouw. Ze sloten daarbij de bewoonster van de boerderij in De Krim (gemeente Hardenberg) in een krappe bezemkast op. Ze zat daar vijftien uur vast. Volgens het Openbaar Ministerie, dat zeven jaar gevangenisstraf had geëist, was het slecht afgelopen met het slachtoffer als ze nog langer opgesloten had gezeten.

De 46-jarige Evert B. uit Hoogeveen, de 44-jarige Lambert B. uit Coevorden en de 20-jarige Anil T. uit Leeuwarden wisten dat ze een hoogbejaarde vrouw zouden beroven, stelt de rechtbank in Zwolle. Twee weken voor de overval in december 2018 waren ze al gaan kijken.

Het idee was de vrouw een stroomstoot toe te dienen met een taser, maar Evert B. raakte per ongeluk zichzelf. Vervolgens was het Anil T. die de vrouw in de kast opsloot. De rechtbank houdt alle drie verdachten verantwoordelijk voor de opsluiting. Ze reden er samen naartoe en hielden vooraf rekening met het toepassen van geweld. Ze drongen de woning binnen net op het moment dat het slachtoffer 's avonds haar kat naar buiten liet.

Vriendinnen misten haar de volgende dag bij het volksdansen waar ze altijd trouw en op tijd verscheen. Ze waarschuwden de politie, die de vrouw bevrijdde.

Het drietal kwam in beeld door tips die de politie kreeg na een uitzending van Opsporing Verzocht. Op een trui van het slachtoffer bleek DNA-materiaal van T. te zitten.

CARNAVAL

N i e u w bericht, meer informatie in hele bericht

ULESTRATEN (ANP) - De optocht die dinsdag door het dorpje Ulestraten bij Maastricht Aachen Airport zou trekken, is afgelast. Dat is besloten vanwege het ongeval met een carnavalswagen, dat maandag een 35-jarige man uit Bunde (gemeente Meerssen) het leven kostte.

In plaats van te feesten roept carnavalsvereniging de Kuutebieters iedereen op om deel te nemen aan een herdenking. Om 14.11 uur, het getal elf speelt een belangrijke rol in het carnaval, kunnen mensen op het dorpsplein samen stilstaan bij de trieste gebeurtenis. Dinsdagochtend zijn leden van de vereniging bijeen om te bespreken hoe ze de herdenking van het slachtoffer precies vorm gaan geven, aldus een woordvoerder van de vereniging.

Het ongeluk gebeurde toen de tractor waar de carnavalswagen aan vastgekoppeld zat, rond 17.30 uur van de weg raakte. Uit politieonderzoek is gebleken dat de harde wind geen oorzaak is geweest van het ongeval. Behalve de omgekomen bestuurder waren er geen mensen in of op de wagen. Die was op weg terug van de carnavalsoptocht in Meerssen.

DEN HAAG (ANP) - Boeren die nu al een aantal kleine maatregelen hebben genomen die goed zijn voor het milieu, zijn bereid om nog veel meer te doen. Maar daar is wel meer geld en zekerheid voor nodig. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam op basis van een studie.

Als het kabinet boeren meer groene maatregelen wil laten treffen, moet het de vergoedingen uit het Europese landbouwbeleid daarvoor inzetten en moeten zij boeren zekerheid geven over hun inkomsten, aldus het PBL. Ook zouden banken eerder leningen moeten verstrekken.

Meer dan de helft van de 1.100 boeren die meededen aan het onderzoek (58 procent) heeft al maatregelen genomen, zoals extra weidegang, bloeiende akkerranden of gebruik van groenbemesters. Boeren die nog geen grote milieumaatregelen hebben genomen (40 procent), willen best meer doen maar alleen als daar een vergoeding tegenover staat.