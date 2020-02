Rode Kruis: Nederlanders weten te weinig over het gebruik van mondkapjes

Den Haag

52 procent van de Nederlanders denkt dat je in landen waar het coronavirus is vastgesteld, constant een mondkapje moet dragen. Wie van plan is om op reis te gaan moet zich goed voorbereiden, zegt de hulporganisatie. Alleen hulpverleners, mantelzorgers of mensen met koorts of luchtwegproblemen hoeven een professioneel mondkapje te dragen.

Wie een mondkapje verkeerd gebruikt, loopt een groter risico op besmetting. Zo mag je niet herhaaldelijk hetzelfde mondkapje dragen en mag je ook niet de buitenkant van het masker aanraken. Slechts 34 procent van de Nederlanders is dit zich bewust, aldus het Rode Kruis.De hulporganisatie ziet dat het gebrek aan kennis ook komt doordat via sociale media verkeerde informatie wordt verspreid. H..

